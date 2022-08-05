Автомобильный рынок Великобритании за 7 месяцев 2022 года

Референдум по BREXIT в 2016 году показал, что национальный автомобильный рынок в Великобритании находился на подъёме. После пяти лет последовательного роста в 2016 году он достиг рекордного уровня 3,06 млн единиц и стал четвертым по величине в мире.

После референдума отраслевая тенденция отразила реальное состояние британской экономики, и начался длительный спад. Авторынок в стране показал падение как в 2017-ом, так и в 2018-ом году, в то время как другие авторынки Европы росли. В 2018 году британцы приобрели 2,72 млн автомобилей, из которых 2,36 млн - пассажирские. В 2019 году число регистраций сократилось до самого низкого уровня за последние 5 лет: было продано 2,64 млн. шт.

BREXIT вызвал тревогу по поводу экономических перспектив с глубокими последствиями для автомобильной промышленности: возникли серьезные опасения по поводу переноса производственной активности из Великобритании на континент, как это сделали Honda и JLR.

В 2020 году в стране продано 1 631 064 автомобилей, что на 29,4% меньше, чем в 2019 году. В 2021 году - обемы продаж составили 1,65 млн, что всего на 1% больше по сравнению с 2019 годом.

В 1 квартале 2022 года реализовано 417 560 машин (-1,9%), во втором квартале негативный тренд сохранился: продано 384 644 единиц (-20,6%). В июле авторынок продолжил падение (после снижения на 24,3% в июне). За месяц куплено 112 162 автомобилей (-9%), а в целом с начала года - 914 366 экземпляров (-11,5%).

Лидер марочного рейтинга - Ford - продемонстрировал снижении продаж на 18,3% с начала года, ему принадлежит 7,4% доли рынка. За ним следует Volkswagen (-32,5%), у него самое большое падение в группе лидеров. Лучшая динамика - у Hyundai (+27,1%).

По материалам focus2move

Фото: vauxhall.co.uk