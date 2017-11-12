Автомобильный рынок Швеции за первое полугодие 2022 года

В 2020 году шведский автомобильный рынок тоже снизил объемы из-за эпидемии коронавируса, но это снижение было намного меньше, чем в других странах региона. В отличие от большинства европейских стран во время вспышки коронавируса шведское правительство не вводило карантин, предоставив общественности лишь ряд рекомендаций.

В результате в 2020 году объем рынка в стране составил 291 669 автомобилей (+18,1% к 2019 году). В 2021 году продано 301 008 экземпляров (+3,2%).

Что касается результатов 2022 года, то в 1 квартале реализация машин снизилась на 23,3% до 69 678 проданных единиц. Во втором квартале падение сократилось до 9,6% (74 358 шт.). При этом, как отмечают эксперты, в июне 2022 рынок упал на 27,8% (до 26 052 автомобилей) - и это после майского роста на 8,5%. В целом за полгода в Швеции реализовано 144 036 автомобилей (+16,8%).

Лидер марочного рейтинга - Volvo - продемонстрировал падение объемов (-41,4% с начала года), при этом марка продолжает удерживать свою долю рынка (15,6%). За ним следует Kia, которая нарастила реализацию автомобилей с начала года на 11,6%. Худшую динамику показал Volkswagen (-44,5%).

По материалам focus2move

Фото: volvocars.com