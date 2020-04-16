Автомобильный рынок Ирака в 1 полугодии 2022 года

В 2019 году автомобильный рынок в Ираке сохранял впечатляющие темпы роста буквально в течение всех месяцев, в результате объем проданных машин по итогам года оказался на уровне 79 980 экземпляров (+ 39,4%).

В 2020 году реализация автомобилей в стране значительно снизилась из-за пандемии COVID-19: фактически продано 66 591 единиц, что на 16,7% меньше, чем в 2019 году.

Одако в 2021 году этот рынок снова показал рост: жители Ирака приобрели 85 380 автомобилей, что на 27,6% больше, чем в 2020 году.

Что касается 2022 года, то в первом квартале продажи практически остались на прежнем уровне (+0,8%) и составили 18 257 автомобилей, а во 2 квартале - выросли на 12,6% до 23 875 единиц. При этом эксперты отметили, что в июне иракский авторынок продолжил стабильно расти после увеличения на 8,2% в мае. В июне реализовано 8 444 экземпляров (+7,1%), а всего с начала года - 42 132 единицы (+7,2%).

Лидер марочного рейтинга - Kia - продемонстрировал снижение продаж с начала года на 6,8%, ему принадлежит 34,9% рынка. Далее следует Toyota (+60,4%). Худшую динамику в группе лидеров показал Hyundai (-46,9%).

По материалам focus2move

Фото: kia-iraq.com