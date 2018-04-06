Автомобильный рынок Египта в 1 полугодии 2022 года

После двух лет (2014 и 2015 гг.) высоких объемов продаж, в 2016 и 2017 гг. египетский автомобильный рынок пострадал от девальвации валюты, резкого роста цен на новые автомобили, увеличения процентных ставок и трех повышений цен на топливо, поскольку правительство отменило субсидии на топливо для контроля бюджетных расходов.

Кроме того, в 2017 году увеличился НДС, а пошлины на автомобили с объемом двигателя более 2 литров еще больше выросли. Результатом стало беспрецедентное падение спроса: продажи легковых автомобилей в 2017 году упали до 137 821 единиц, что на 36% меньше, чем в предыдущем году.

Наконец, в 2018 году огромное давление на цены было снижено, а позитивная экономическая тенденция создала предпосылки для восстановления рынка. В результате год завершился с показателем 193 тысячи проданных легковых автомобилей. Но в 2019 году рынок снова пострадал от роста цен, и это снова отразилось на спросе, тренд на восстановление был прерван. В 2019 году египтяне приобрели 171 252 автомобиля (-11,3% в сравнении с 2018 годом).

В 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, продажи автомобилей выросли до 227 117 экземпляров (+32,6%). В 2021-м реализовано 266 348 единиц, что на 21,2% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года объемы выросли на 34,2% (до 68 165 шт.), во 2 квартале - упали на 25,7% (до 57 680 шт.). При этом, как отмечают эксперты, в мае авторынок упал на 31,7%, в июне - на 11,6% (продано 19 731 шт.). А в целом за полугодие реализовано 125 845 автомобилей (-2%).

Лидер марочного рейтинга - Chevrolet - продемонстрировал падение на 2,8% с начала года, ему принадлежит 19,1% рынка. За ним следует Toyota, потерявшая в объемах реализации 7,7%. Renault показал хорошую динамику (+45,2%) и поднялся на две позиции вверх в рейтинговой таблице лидеров.

По материалам focus2move

Фото: chevroletarabia.com