Автомобильный рынок Чили в 1 полугодии 2022 года

Чилийский авторынок достиг своего рекордного уровня в 2013 году, когда продажи составили 378 тысяч единиц. В 2014 году из-за экономического кризиса они упали до 282 232 единиц. Однако, спад скоро закончился и начался новый позитивный цикл: далее продажи автомобилей росли в течение четырех лет, достигнув рекорда в 2018 году, когда было продано 417 354 экземпляров.

В 2019 году экономическая и социальная ситуация в стране ухудшились, и отечественный авторынок отреагировал, сократившись до 369 864 единиц. В 2020 году продажи снова упали, теперь уже из-за пандемии COVID-19. Фактически за год было реализовано 258 835 автомобилей, что на 30% меньше, чем в 2019 году.

В 2021 году объем авторынка в стране составил 415 612 автомобилей, что на 60,6% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года продажи машин выросли на 34,7% до 110 367 единиц, а во 2 квартале - на 15,5% до 111 820 проданных единиц. При этом эксперты отмечают, что в июне рост рынка замедлился: в мае продажи выросли на 11% (36 174 шт.), а в июне - только на 2%. В целом с начала чилийцы приобрелли 222 197 автомобилей (-24,3%).

Лидер марочного рейтинга - Chevrolet - продемонстрировал рост продаж на 1,4% с начала года, ему принадлежит 8,9% рынка. За ним следует Toyota, поднявшаяся на 4 позиции в рейтинговой таблице, ее показатель роста еще выше (+70,1%). Лучшую динамику в группе лидеров показал Changan, увеличив продажи на 135,1%, что позволило марке войти в ТОП-10.

По материалам focus2move

Фото: chevrolet.cl