Автомобильный рынок Ирана в 1 полугодии 2022 года

На иранском авторынке после его восстановления, о котором сообщалось в период с 2014 по 2017 годы (когда продажи удвоились и достигли 1,3 млн единиц), в 2018 году началось снижение объемов реализации.

Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики Ирана, в 2018 году продажи легких автомобилей (местное производство плюс импорт) составили 1 194 505 автомобилей (-23,1%). ситуация еще больше ухудшилась в 2019 году, когда весь импорт прекратился.

В 2019 году на авторынке страны зафиксировано еще большее падение: продано 750 867 автомобилей (-37,1%). В 2020 году , несмотря на апндемию COVID-19, объем продаж автомобилей в Иране вырос на 8,7% (продано 816 497 шт.). В следующем, 2021 году жители приобрели 907 607 автомобилей, что всего на 0,2% больше по сравнению с 2020 годом.

В 1 квартале 2022 года продано 271 937 единиц (+15,2%), а во 2 квартале эксперты отметили рост на 22,8% до 251 663 экземпляров. При этом, если рассматривать итоги воторого квартала с более глубокой детализацей, здесь стоит отметить, что в июне иранский рынок значительно замедлился после роста на 53,8% в мае. В июне зафиксировано всего 90 882 проданных экземпляров (+6,9%).

В целом же с начала года в стране продано 523 600 автомобилей, что на 18,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Новый лидер марочного рейтинга - Saipa - продемонстрировал рост объемов с начала года на 41,1%, ему принадлежит 37,9% доли рынка. Далее в рейтинге следует Peugeot, показавший падение (-14,2%). Самый впечатляющий рост в группе лидеров - у Iran Khodro (+151,8%).

По материалам focus2move



Фото: ikco.ir