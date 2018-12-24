Автомобильный рынок Ливана в 1 полугодии 2022 года

В последние годы ливанский авторынок был достаточно стабильным, несмотря на напряженность в регионе. Его поддерживала устойчивая экономика. В период с 2012 по 2016 год продажи автомобилей составляли от 32 до 38 тысяч единиц, а в 2017 году рынок резко вырос. В 2017 году продажи легких автомобилей составили 52 120 единиц.

В 2018 году авторынок начал падать. Продажи снизились с первых месяцев, сохранив этот негативный тренд в течение всего года, за исключением третьего квартала. В результате объемы продаж автомобилей за год упали на 18% до 39 074 экземпляров.

В 2019 году, согласно данным, опубликованным местной ассоциацией автопроизводителей, рынок продолжил снижаться. В 2019 году жители страны приобрели 33 747 автомобилей (-13,6%), что стало самым низким показателем за последнее десятилетие.

В 2020 году на авторынок повлияла пандемия COVID-19: за год реализовано всего 12 925 автомобилей, что на 61,7% меньше, чем в 2019 году. В 2021 году продано 13 195 автомобилей, что на 2% больше, чем в предыдущем году.

В 1 квартале 2022 года рынок вырос на 6% до 3 120 шт., а во 2 квартале - на 74% (до 5 228 шт.). При этом, как отмечают эксперты, в июне рынок Ливана замедлил рост: после значительного увеличения в мае (+103,4%), в июне он продемонстрировал рост на 47,6% (1 754 проданных автомобилей). В целом с начала года жители страны приобрели 8 348 автомобилей, что на 40,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Лидер марочного рейтинга - Toyota - показала рост с начала года на 13,5%, японскому бренду принадлежит 24,6% рынка. Далее следует Mitsubishi (+1 место в рейтинге), который вырос чрезвычайно быстро (+293,4%). Nissan показал худшие результаты среди лидеров (-53,9%).

По материалам focus2move

Фото: mitsubishilebanon.com