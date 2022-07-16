Автомобильный рынок Ирландии в 1 полугодии 2022 года

Ирландский автомобильный рынок с 2014 года находился на этапе восстановления, как в легковом сегменте, так и в сегменте легких коммерческих автомобилей. В 2016 году он достиг своего пика в 146 602 автомобиля, что стало самым высоким показателем за все десятилетие. Но в последующие годы тренд сменился. В 2017 году продано 131 336 автомобилей (-10,4%), в 2018 году рынок снизился умеренно (-4,2%).

Причины негативной тенденции можно найти, взглянув на ситуацию в Великобритании: падение спроса в условиях неопределенного Brexit привело к тому, что в Ирландии стал блокироваться местный рынок новых машин. В 2019 году ситуация сталаухудшилась, и на рынке третий год подряд было зафиксировано падение, продано всего 117 100 автомобилей (-6,7%).

В 2020 году продажи снова снизились, но теперь уже из-за пандемии COVID-19. Фактически было продано 88 324 автомобиля, что на 24,6% меньше, чем в 2019 году. Продажи за 2021 год составили 105 131 единицу, что на 18,6% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года эксперты зафиксировали на этом рынке рост (+3,7%) до 49 969 автомобилей. Во 2 квартале продажи упали на 3,5% (до 15 327 единиц). В июне ирландский рынок продолжил падать двузначными числами после снижения на 10,9% в мае. За месяц продано 2 933 экземпляров (-22,1%), а в целом с начала года - 5 969 шт. (+1,9%).

Лидер марочного рейтинга - Toyota - продемонстрировала с начала года рост продаж на 35,1%, ей принадлежит 16,3% рынка. За нею следует Hyundai, поднявшийся на 2 позиции в рейтинговой таблице, он показал лучшую динамику в группе лидеров (+174,2%).

По материалам focus2move

Фото: toyota.ie