Автомобильный рынок Вьетнама в 1 полугодии 2022 года

К 2016 году вьетнамский авторынок установил впечатляющую серию рекордов, завершив этот год более чем двукратным ростом по сравнению с 2012-ым. Но в 2017 году он впервые после многих лет роста показал падение на 12,6%.

В 2018 году начался этап восстановления, продажи автомобилей в стране продемонстрировали рост на 11,1%. В 2019 году этот рынок сохранил растущий тренд (+14,3%).

В 2020 эксперты снова отметили рост (+8%), и это несмотря на пандемию COVID-19, которая сильно повлияла на большинство мировых авторынков. В 2020 году во Вьетнаме было реализовано 384 934 автомобилей.

В 2021 году продано 383 259 шт., что всего на 0,4% меньше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года авторынок в стране вырос на 25,3% до 111 415 экземпляров, во втором - до 119 614 единиц (+27,9%). Однако, если рассматривать этот период еще более детально, эксперты отмечают, что в июне вьетнамский авторынок начал падать после впечатляющего роста на 55% в мае. За июнь вьетнамцы приобрели 26 780 автомобилей (-6,2%), а в целом с начала года они купили 227 415 шт. (+27,2%).

Лидер марочного рейтинга - японская Toyota - продемонстрировала увеличение продаж с начала года на 47%, ей принадлежит 18,9% рынка. Далее следует корейская Kia, поднявшаяся на одну позицию в рейтинге вверх, ее объемы за этот же период сумели вырасти на 46,4%. А вот другой корейский бренд - Hyundai - продолжил падать (-47,4%), в десятке лидеров рынка у него худший показатель, если оценивать динамику.

По материалам focus2move

Фото: toyota.com.vn