Автомобильный рынок Греции в первом полугодии 2022 года

Греческий авторынок несколько лет восстанавливался после резкого падения, зафиксированного во время тяжелого финансового кризиса 2008/10 годов. В 2012 году продажи легковых автомобилей в стране составляли 58 480 автомобилей, а уже в 2018 году реализовано 103 436 экземпляров. 2019 год стал седьмым подряд годом роста. Объем рынка в 2019 году достиг 114 110 единиц (+10,3%).

В 2020 году реализация машин в стране снизилась, теперь из-за пандемии COVID-19. Фактически было продано 80 906 автомобилей, что на 29,1% меньше, чем в 2019 году. В 2021 году греки купили 100 838 автомобилей, что на 24,5% больше по сравнению с 2020 годом.

Что касается 2022 года, то в 1 квартале продажи машин снизились на 4,3% до 22 426 единиц. Во 2 квартале - падение составило 7,3% (32 371 шт.). При этом в июне греческий рынок упал на 20,1% (продано 11 410 автомобилей). А в целом с начала года реализовано 54 426 экземпляров (-6,1%).

Лидер марочного рейтинга - Toyota - продемонстрировала рост объемов (+17,7% с начала года), ей принадлежит 15,7% рынка. Далее следует Hyundai, который тоже показал рост (+5,4%) и поднялся на одну строчку выше в рейтинге. Лучшая динамика - у Fiat: марка увеличила продажи на 77,9%, благодаря чему ей удалось подняться сразу на 5 позиций в рейтинге.

По материалам focus2move

Фото: toyota.gr