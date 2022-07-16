Автомобильный рынок Саудовской Аравии в первом полугодии 2022 года

Начав 2020 год в весьма позитивном ключе (+27,4% в 1 квартале), авторынок Саудовской Аравии быстро рухнул из-за распространения среди населения коронавируса. Стремясь замедлить распространение COVID-19 в стране, 15 марта правительство закрыло торговые центры, рестораны и общественные парки, разрешив работу только основным предприятиям, а 24 марта был введен национальный комендантский час.

В результате автомобильный рынок в марте ушел в небольшой минус (-1,7%), но в апреле произошло резкое падение продаж (-74,2%). В июне рынок впечатляюще обновился (+103,9%), когда обещанное с 1 июля введение НДС вызвало ажиотаж на покупку автомобилей. Во второй половине года рынок продолжил испытывать серьезные трудности из-за пандемии, поэтому каждый месяц сообщалось о двузначном падении продаж.

В результате в 2020 году продажи автомобилей упали из-за пандемии COVID-19. Фактически за год было реализовано 469 593 автомобилей, что на 13,4% меньше, чем в 2019 году.

В 2021 году объем авторынка в стране вырос до 585 351 шт., что на 24,6% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года продажи остались практически на прежнем уровне (-0,1%): реализовано 140 353 экземпляра. Во 2 квартале эксперты отметили рост на 4,1% до 157 368 шт. При этом в июне 2022 года рынок немного упал (52 900 шт.; -1,3%). В целом с начала года жители траны приобрели 298 353 автомобилей (+2,2%).

Лидер марочного рейтинга - Toyota - продемонстрировала рост (+10,6% с начала года), ей принадлежит 28,5% рынка. Далее следует Hyundai, снизивший объемы на 25%. Geely продолжила рост (+112,9%) и сумела войти в десятку лидеров.

По материалам focus2move

Фото: toyota.com.sa