Автомобильный рынок Норвегии в первом полугодии 2022 года

В последние годы авторынок Норвегии сильно изменился в результате решения увеличить продажи автомобилей с нулевым уровнем выбросов и введения среднесрочной политики стимулирования покупки электромобилей, включая НДС и конечную цену для потребителей, почти эквивалентную для автомобилей с традиционным двигателям внутреннего сгорания и на альтернативном топливе (AFV). Результатом стала быстрая замена бензиновых автомобилей гибридными или электрическими.

Страна приняла решение отказаться от автомобилей, работающих на ископаемом топливе, к 2025 году. Подталкиваемый необходимостью обновления, внутренний рынок рос с 2012 по 2017 годы, побив пять рекордов подряд, прежде чем в 2018 году началось его умеренное снижение. Продажи составили 149 991 шт., в 2019 году - 142 381 шт. Тем не менее, Норвегия продолжает удерживать мировое лидерство по продажам экологически чистых автомобилей.

Несмотря на пандемию COVID-19 в 2020 году, реализация автомобилей здесь упала незначительно. Фактически в первый ковидный год было продано 141 405 экземпляров, что всего на 0,7% меньше, чем в 2019 году.

В 2021 году объем рынка составил 176 276 единиц, что на 24,7% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года продажи автомобилей упали на 10,9% и составили 32 342 шт. Во 2 квартале они снизились на 24,1% до 36 144 экземпляров. В июне 2022 года эксперты отметили "минус": сообщается о 14 238 проданных автомобилях (-26,9%), а в целом с начала года реализовано 68 342 шт. (-18,4%).

Лидер марочного рейтинга - Volkswagen - возвратил себе первое место, несмотря на снижение продаж (-20,6%) с начала года, ему принадлежит 10,9% рынка. На втором месте - Tesla, которая нарастила реализацию машин на 40%.

По материалам focus2move

Фото: tesla.com