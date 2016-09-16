Автомобильный рынок Тайваня в первом полугодии 2022 года

Рынок тайваньских автомобилей (легковые автомобили + LCV) в последние годы вырос, установив ряд рекордов и преодолев рубеж в 400 тысяч единиц в 2014 году. В 2017 году продажи машин достигли нового рекорда: было продано 446 669 единиц (+1,6%).

Но в 2018 году эксперты отметили на этом рынке земедление, количество регистраций сократилось до самого низкого с 2015 года уровня - 432 314 единиц (-3,2%). В 2019 году реализовано 435 915 автомобилей.

В 2020 году объем продаж составил 451 235 автомобилей, что на 3,5% больше, чем в 2019 году. В 2021 году продано 449 859 единиц, что на 1,1% меньше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года объемы реализация автомобилей в стране снизилась на 14,2% до 104 344 единиц. Во 2 квартале падение составило 1,4% (98 807 автомобилей). Однако в июне тайваньский рынок начал, наконец, восстанавливаться (после снижения на 10,1% в мае), за месяц реализовано 32 199 автомобилей (+16,8%). А в целом с начала года продано 203 151 автомобилей (-8,4%).

Лидер марочного рейтинга - Toyota - продемонстрировала снижение продаж с начала года на 0,2%, ей принадлежит 30,8% рынка. Далее в рейтинге следует Honda, поднявшаяся на 1 место в рейтинговой таблице. Ей удалось увеличить свою долю на рынке до 4,9%, кроме того, в июне марка показала отличную динамику продаж (+54,2%).

По материалам focus2move

Фото: toyota.com.tw