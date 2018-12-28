Автомобильный рынок ОАЭ в первом полугодии 2022 года

Пострадавший от финансового кризиса 2008 года автомобильный рынок ОАЭ продемонстрировал выдающийся рост в период 2010/15 годов, увеличившись более чем в два раза (с 213 072 шт. в 2010 году до 408 154 шт. - в 2015 году).

Однако рост был прерван снижением покупательной способности, которое произошло во второй половине 2015 года из-за резкого падения доходов от продажи нефти и введения ограничительной фискальной политики.

В 2016 и 2017 годах рынок падал, а в 2018 году, когда правительство ввело 5%-ную пошлину на НДС, объём продаж автомобилей снизился до 247 652 единиц.

В 2019 году авторынок, как и на другие рынки региона, начал восстанавливаться. За весь год был реализован 263 001 автомобиль, что на 6,2% больше, чем в 2018 году.

В 2020 году продажи машин упали из-за пандемии COVID. За год было продано 171 252 автомобиля, что на 34,9% меньше, чем в 2019 году.

Объём авторынка за 2021 год составил 216 535 шт., что на 5,5% больше, чем в 2020 году.

В первом квартале 2022 года реализовано 51 899 автомобилей (+4,6%). Во 2 квартале продажи машин выросли на 5,5% и составили 58 497 единиц.

В июне 2022 года рынок ОАЭ продолжил рост: продано 19 582 автомобиля (+ 6,7%), а в целом с начала года реализовано 110 899 единиц (+5,4%).

Лидер марочного рейтинга - Toyota - по итогам шести месяцев продемонстрировал рост продаж (+15,9%), ему принадлежит 24,7% рынка. Далее следует Nissan, объемы продаж которого снизились (-11,4%). Лучшую динамику показал Hyundai (+232,4%), ему удалось подняться в рейтинговой таблице сразу на 3 позиции.

По материалам focus2move

Фото: toyota.ae