Автомобильный рынок Португалии за первое полугодие 2022 года

Финансовый кризис 2008 - 2009 годов ударил по Португалии и португальской автомобильной промышленности сильнее, чем по любой другой стране Европы, за исключением Греции. За три года рынок потерял более 75% докризисного объема.

Однако с 2012 года экономика начала восстанавливаться, за ней последовал автомобильный рынок, который продемонстрировал 6-летний рост. "Дно" рынка составляло менее 100 тысяч единиц, а к 2018 году продажи автомобилей достигли 225 825 единиц. В 2019 году рынок затормозил, завершив год на уровне 223 796 машин (-2,1%).

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи резко упали - они составили 145 417 единиц, что на 35% меньше, чем в 2019 году.

За весь 2021 год было реализовано 146 637 единиц, что всего на 0,8% больше по сравнению с 2019 годом.

В 1 квартале 2022 года продажи выросли на 12% до 34 771 единицы. Во 2 квартале 2022 года они снизились на 19,3% и составили 40 678 проданных единиц. В июне 2022 года рынок продолжил падать двузначными цифрами. За месяц было реализовано 15 371 автомобилей (-18,1%), а с начала года - 75 771 единица (-7,4%).

Лидер, Peugeot, сообщил о снижении продаж на 8,5% с начала года, удерживая 11,6% рынка. За ним следует Renault, который потерял 38,2% продаж с начала года. Dacia сообщила о самом впечатляющем росте (+236,8%).

По материалам focus2move

Фото: peugeot.pt