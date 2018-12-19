Автомобильный рынок Бразилии за первое полугодие 2022 года

Рынок в Бразилии упал с рекордных 3,6 млн в 2012 году, когда он занимал 4-е место в мире, ниже 2 млн в 2016 году (1 989 000 единиц). Падение было резким, беспрецедентным и неожиданным.

Основной причиной падения стал Национальный автомобильный план, выпущенный в 2013 году. План предполагал введение новых стандартов производителей в отношении содержания, безопасности, выбросов, что еще больше увеличило преимущества моделей местного производства по сравнению с импортируемыми из-за пределов региона.

Тем не менее, внутренний автомобильный рынок достиг "дна" в первом квартале 2017 года, когда его объем был более чем на 45% ниже уровня 2013 года. После этого он начал восстанавливаться. В 2017 году зафиксировали рост в 9,2%, в 2018 и в 2019 годах рынок еще больше вырос, достигнув объема в 2,66 млн единиц.

Автомобильный рынок сильно пострадал в 2020 году, поскольку страна была третьей в мире по количеству инфицированых коронавирусом. Продажи составили 1 954 828 единиц, что на 26,2% меньше, чем в 2019 году.

Годовой объем реализации в 2021 году составил 1,98 млн штук, что на 1% больше по сравнению с 2020 годом.

В 1 квартале 2022 года продажи упали на 25,3% до 371 697 единиц. Во 2 квартале они сократились на 6,3% и составили 476 625 штук. В июне 2022 года автомобильный рынок снова упал - за месяц было продано 165 904 машин (-2,4%), а с начала года - 848 697 единиц (-15,7%).

Лидер, Fiat, сообщил о снижении продаж на 16,5% с начала года, удерживая 22% рынка. За ним следует Chevrolet, показавший лучший рыночный рост (+64,3%).

По материалам focus2move

Фото: fiat.com.br