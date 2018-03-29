Автомобильный рынок Австралии за первое полугодие 2022 года

Местный рынок умеренно рос в период 2012 - 2017 годов. Действительно, годовой объем продаж легковых автомобилей вырос с 1 072 000 единиц в 2012 году до 1 178 546 штук в 2017 году, что является рекордом за все время.

Тем не менее, с 2018 года рынок начал снижаться (-3,2%), а в 2019 году, отражая нестабильную экономическую среду, количество продаж сократилось до самого низкого уровня с 2011 года.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 реализация машин упала. За год их продажи составили 916 878 единиц, что на 13,8% меньше, чем в 2019 году.

Годовой объем авторынка за 2021 год составил 1,05 млн, что на 14,5% больше по сравнению с 2020 годом.

В 1 квартале 2022 года продажи снизились на 0,5% и составили 262 416 единиц. Во 2 квартале они упали на 9,3% до 275 448 автомобилей.

В июне 2022 года рынок продолжил падать (-9,6% до 100 252 шт.). А в 1 полугодии его объем составил 537 416 единиц, что на 5,2% меньше, чем год назад.

Лидер, Toyota, сообщила о росте объемов реализации на 2% с начала года, удерживая долю рынка в 23,2%. За ней следует Mazda, продажи которой упали сильнее всего (-48,9%).

По материалам focus2move

Фото: toyota.com.au