Автомобильный рынок Германии за первое полугодие 2022 года

Это крупнейший и наиболее стабильный автомобильный рынок в Европе, среднесрочный рост которого начался в 2010 году, когда продажи легковых автомобилей составили 2,91 млн единиц. В 2019 году, несмотря на все пессимистичные взгляды на экономическую ситуацию, объем продаж легковых автомобилей достиг 3,6 млн штук, что стало новым рекордом за все время.

С учетом сегмента LCV (343 000 единиц), показатели авторынка Германии в 2019 году составили 3,94 млн, что является четвертым по величине рынком после Китая, США и Японии.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи упали. Фактически, было реализовано 2 917 678 машин, что на 19,1% меньше, чем в 2019 году.

Продажи за весь год в 2021 году составили 2,62 млн штук, что на 10,1% меньше, чем в 2019 году.

В 1 квартале 2022 года они упали до 625 954 единиц (-4,6%). В апреле было продано 180 264 машин (-21,5%).

В июне рынок Германии продолжил падать двузначными цифрами. За месяц было реализовано 224 199 единиц (-18,1%), а с начала года - 1,24 млн машин (-11%).

Лидер, Volkswagen, сообщил о снижении продаж на 18,6% с начала года, удерживая 18,2% рынка. За ним следует Mercedes-Benz - единственная марка в десятке лидеров, которая демонстрирует рыночный рост (+9,5%).

По материалам focus2move

Фото: vw.com