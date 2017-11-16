Европейский авторынок в июне 2022 года

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам июня снизились на 16,8% и составили 1 млн 066 тыс. 137 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательная динамика фиксируется одиннадцатый месяц подряд и обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, которые усугубляются возникшими проблемами с логистикой из-за ситуации на Украине, а также коронавирусными ограничениями в Китае. По итогам шести месяцев 2022 года реализация автомобилей в Европе составила 5 млн 597 тыс. 656 единиц (-13,7%).

Лидером по реализации автомобилей в июне стала Германия, где было продано 224558 машин (-18,1%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Франция с показателем 171087 машин (-14,2%). Третий результат показала Великобритания – 140958 проданных автомобилей (-24,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за первый летний месяц с 1996 года.

Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 127209 машин (-15%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), запуск мер по субсидированию покупки экологически чистых машин во второй половине мая продолжает сдерживать падение продаж, хотя оно также измеряется двузначными величинами. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей авторынок в июне снизился на 7,8% и составил 89252 машины.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на девятой строчке европейского рейтинга. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в прошлом месяце составили 27761 единицу (-82%).

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в июне продал Volkswagen – 112208 машин (-28%). Второе место удерживает Toyota с показателем 70111 автомобилей (-11,6%). Третью строчку занимает Renault, реализовавшая 68999 машин (-16,6%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Peugeot (68973 шт., -4,8%) и BMW (59033 шт., -15,6%).