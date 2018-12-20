Автомобильный рынок Индии за 5 месяцев 2022 года

В настоящее время индийский авторынок занимает 5-е место в мире, но очень близок к тому, чтобы обогнать Японию и занять 4-ю позицию.

После пяти лет непрерывного активного роста в 2018 году индийский авторынок достиг последнего исторического рекорда - 3,38 млн единиц, несмотря на то, что введение в середине года нового Национального автомобильного плана заблокировало рост. В 2019 году рынок затормозил, упав на 7,4% до 3,11 млн единиц.

Продажи в 2020 году составили 2,47 млн, что на 16,5% меньше, чем в 2019 году. Годовой объем реализации в 2021 году достиг 3,08 млн, что на 26,7% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года продажи упали на 1,5% до 918 899 единиц. В апреле они составили 293 081 автомобиль, что на 2,3% больше по сравнению с уровнем голичной давности.

В мае 2022 года индийский рынок продемонстрировал невероятный рост. За месяц было продано 294 375 единиц (+184%), а с начала года - 1,5 млн машин (+13,9%).

Лидер, Maruti, сообщает о снижении продаж на 7,7% с начала года, удерживая 43% рынка. Далее следует Honda, которая прибавила 3,6%. Skoda показала лучшие результаты в десятке лидеров, набрав 543%.

По материалам focus2move

Фото: mahindra.com