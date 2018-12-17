Автомобильный рынок Японии за 5 месяцев 2022 года

Это третий по величине рынок в мире, годовой объем которого за последнее десятилетие колебался между 4,9 и 5,5 млн единиц, а 2019 год закончился на уровне 5,2 млн единиц.

Продажи в 2020 году составили 4 598 610 единиц, что на 11,6% меньше, чем в 2019 году.

За весь 2021 год было реализовано 4,45 млн машин, что на 3,3% меньше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года продажи упали на 16,3% до 1,2 млн единиц. В апреле они составили 299 620 единиц, что на 14,4% меньше, чем год назад.

В мае 2022 года японский рынок продолжил падать двузначными цифрами. За месяц было продано 261 862 автомобиля (-18,3%), а с начала года - 1,76 млн единиц (-16,3%).

Лидер, Toyota, сообщает о снижении продаж на 19,5% с начала года, удерживая 48,9% рынка. Далее следует Honda, потерявшая всего 3,8% продаж. Mitsubishi продемонстрировала лучший рост (+73,2%).

По материалам focus2move

Фото: toyota.jp