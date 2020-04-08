Автомобильный рынок Великобритании за 5 месяцев 2022 года

После пяти лет последовательного роста рынок легких транспортных средств в Великобритании в 2016 году достиг рекордного уровня продаж - 3,06 млн единиц и стал четвертым по величине в мире. Однако, после этого началсся длительный спад.

Падение продолжилось как в 2017-ом, так и в 2018 году, в то время как остальная Европа была на подъёме. В 2018 году в стране было реализовано 2,72 млн автомобилей, из которых 2,36 млн - пассажирских. В 2019 году число регистраций оказалось на самом низком уровне за последние 5 лет: продано всего 2,64 млн.

Окончательно определенный процесс BREXIT вызвал тревогу по поводу экономических перспектив с глубокими последствиями для автомобильной промышленности и опасения по поводу переноса производственной активности из Великобритании на континент (как это уже сделали Honda и JLR). В 2020 году продажи составили 1 631 064 единиц, что на 29,4% меньше, чем в 2019 году.

В 2021 году в стране куплено 1,65 млн автомобилей, что всего на 1% больше по сравнению с 2019 годом.

В 1 квартале 2022 года продажи машин снизились на 1,9% и составили 417 560 шт. В апреле продано 119 167 шт. (-15,8% по сравнению с прошлым годом). В мае продано 123 479 автомобилей (-21,3%), а в целом с начала года - 660 560 шт. (-8,9%).

Новый лидер - Ford - продемонстрировал снижение продаж с начала года на 15,8%, ему принадлежит доля рынка в 7,7%. За ним следует Kia (+6 позиций в рейтинге, +33,6% в сравнении с прошлым годом). Самое резкое падение в десятке лидеров - у Volkswagen (-36%).

По материалам focus2move

Фото: vauxhall.co.uk