Автомобильный рынок США за 5 месяцев 2022 года

После острого кризиса 2008 года, который привел к обвалу автомобильного рынка США, в 2010 году рынок начал долгий путь восстановления и вырос с 10,5 млн до нового рекордного уровня в 17,5 млн в 2016 году.

Тем не менее, смена президента и новая протекционистская политика, сопровождавшаяся первоначальным экономическим бумом из-за резкого снижения налогов, не пошли на пользу сектору, и за последние три года рынок умеренно сократился: в 2019 году было реализовано 17,02 млн единиц.

В 2020 году продажи составили 14,67 мла машин, что на 13,8% меньше, чем в 2019 году. За 2021 год их объем достиг 14,95 млн (+2%).

В 1 квартале 2022 года рынок упал на 12,3% до 3,5 млн единиц. В апреле продажи составили 1,16 млн единиц, что на 22,4% меньше по сравнению с прошлым годом. В мае было реализовано 1,12 млн единиц (-25,7%), а с начала года - 5,75 млн единиц (-17,4%).

Лидер, японская Toyota, сообщила о снижении продаж на 18,9% с начала года, удерживая 13% рынка. Далее следует Ford, потерявший 13,1%. Tesla сообщила о самых впечатляющих результатах (+289,3%), сохранив 4-е место.

По материалам focus2move

Фото: ford.com