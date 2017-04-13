Автомобильный рынок Норвегии за 5 месяцев 2022 года

В последние годы норвежский авторынок сильно изменился в результате решения увеличить продажи автомобилей с нулевым уровнем выбросов и введения среднесрочной политики стимулирования с нулевыми налоговыми затратами на электромобили, включая НДС и конечную цену для потребителей, почти эквивалентную автомобилям с традиционным двигателям внутреннего сгорания и автомобилям на альтернативном топливе (AFV). Результатом явилась быстрая замена традиционных бензиновых машин гибридными или электрическими автомобилями.

Норвегия приняла решение полностью отказаться от автомобилей, работающих на ископаемом топливе, к 2025 году. Подталкиваемый необходимостью обновления, внутренний рынок вырос с 2012 по 2017 год, побив пять рекордов подряд, прежде чем в 2018 году началось умеренное снижение. Продажи составили 149 991 автомобиль, а в 2019 году - 142 381. Тем не менее, рынок удерживает мировое лидерство по продажам экологически чистых машин.

В 2020 году было реализовано 141 405 единиц, что на 0,7% меньше, чем в 2019 году.

Продажи за весь 2021 год составили 176 276 штук, что на 24,7% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года рынок упал на 10,9% и составил 32 342 автомобиля.

В апреле было продано 9 725 единиц (-26,1%), в мае - 11 238 штук (-18%), а с начала года - 53 342 машин (-15,6%).

Лидер, Tesla, сообщила о росте продаж на 71,1% с начала года, удерживая 10% рынка, несмотря на то, что в мае они упали на 54,7%. На втором месте - Volkswagen, который потерял 22,7% в объеме реализации. BMW прибавил 72,3% и показал лучшие результаты в десятке лидеров.

По материалам focus2move

Фото: tesla.com