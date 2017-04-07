Российский авторынок в июне 2022 года

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в июне снизились на 82% до 27 761 машины. По итогам пяти месяцев 2022 года российский авторынок составил 370 228 автомобилей (-56,9%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом месяце снизились на 81% и составили 7 484 автомобиля. Второе место по объему продаж сохраняет Kia – реализация 3703 машин (-80%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает ГАЗ, чьи дилеры реализовали 2710 легких коммерческих автомобилей (-42%). Далее следует Hyundai с показателем 2 685 проданных машин, что на 86% ниже показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров Renault – автомобили этой марки выбрали 1 834 покупателя (-86%).

В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам июня также вошли Haval (1 637 шт.; -53%), УАЗ (1 583 шт.; -44%), Geely (1 027 шт.; -50%), Volkswagen (671 шт.; -93%) и Skoda (659 шт.; -93%).

Самой продаваемой моделью в России по итогам июня остается LADA Granta, чья реализация снизилась на 77% и составила 3 305 автомобилей. Второй результат показала LADA Vesta – 1767 проданных машин (-85%). Третье место заняла Kia Rio с показателем 1 196 автомобилей, что на 81% меньше по сравнению с прошлым годом.

Лидерство среди моделей SUV по-прежнему принадлежит Hyundai Creta, разошедшейся тиражом в 1 012 экземпляров (-86%). Китайский Haval Jolion вошел в ТОП-5 самых продаваемых моделей июня с результатом 892 автомобиля (-2%). Совокупные продажи внедорожников LADA Niva Travel и Niva Legend составили 881 единицу (-84%). Реализация универсала LADA Largus снизилась на 82% до 705 штук. Седан Renault Logan выбрали 654 покупателя - на 74% меньше, чем годом ранее. Kia Sportage приобрели в июне в количестве 611 экземпляров (-69%). А замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз седан Hyundai Solaris с показателем 528 реализованных машин (-93%).