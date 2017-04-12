Автомобильный рынок Франции за 5 месяцев 2022 года

С начала 2015 года французский авторынок демонстрировал положительную динамику, и активная политика правительства Макрона укрепила тренд, повысив доверие и ожидания потребителей.

Достигнутый в 2019 году уровень продаж легковых автомобилей стал лучшим за десятилетие и последовал за 6 годами последовательного роста: было реализовано 2,21 млн единиц (+1,9%).

Продажи в 2021 году составили 1,66 млн, что на 0,5% больше по сравнению с 2020 годом.

В 1 квартале 2022 года рынок упал на 17,3%, а было продано 365 366 машин. В апреле объем реализации составил 108 723 единицы, что на 22,6% меньше, чем год назад.

В мае рынок продолжил падать двузначными цифрами. За месяц было продано 126 813 автомобилей (-10,1%), а с начала года - 600 902 экземпляра (-16,9%).

Лидер рынка, Peugeot, сообщил о снижении продаж на 25,5% с начала года, удерживая 16,6% рынка. Далее следует Renault, потерявший 21,7% продаж. Hyundai демонстрирует лучший рост (+8,4%).

По материалам focus2move

Фото: peugeot.fr