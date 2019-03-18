Автомобильный рынок Германии за 5 месяцев 2022 года

Авторынок Германии - это крупнейший и наиболее стабильный в Европе, среднесрочный рост которого начался в 2010 году, когда продажи легковых автомобилей составили 2,91 млн.

В 1 квартале 2022 года они упали на 4,6%, а всего было продано 625 954 машины.

В апреле реализовали 180 264 единиц (-21,5%). В мае немецкий рынок продолжил падать двузначными числами. Продажи за месяц составили 207 199 автомобилей (-10,2%), а с начала года - 1,01 млн единиц (-9,3%).

Лидер рынка, Volkswagen, сообщил о снижении продаж на 17,3% с начала года, удерживая 17,9% рынка. За ним следует Mercedes-Benz, который потерял всего 6,9% продаж. Hyundai - единственная марка, которая смогла нарастить продажи (+4,5%).

По материалам focus2move

Фото: vw.com