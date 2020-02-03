Автомобильный рынок Италии за 5 месяцев 2022 года

После серьезных потерь во время кризиса 2008/11 годов, когда продажи сократились с 2,4 до 1,4 млн единиц, в период 2012/17 годов итальянский автомобильный рынок восстановился, вернувшись к объемам в 1,96 млн автомобилей (с учётом LCV - 2,14 млн).

Но, вернувшись на этот уровень, рынок остановил свой рост, и в 2018 году началась фаза умеренного снижения. За год было куплено на 2,6% меньше. Тренд на снижение сохранился и в 2019 году, когда было продано 1,92 млн автомобилей.

В 2020 году авторынок в стране сильно пострадал от пандемии, которая очень сильно затронула Италию. Падение на авторынке было настолько сильным, что эксперты зафиксировали самые низкий объем продаж за период с 2014 года: 1 380 202 автомобилей. (-27,8%).

2021 год начался для итальянского рынка с позитивных результатов, Так, в 1 квартале было продано 446 683 автомобилей (+28,6%). Во 2 квартале реализовано 437 201 шт. (+84,9%) - такой рост обьясняется невероятно низкими объёмами 2020 года. Но в 3 квартале продажи снова начали падать, причем это падение выразилось двузначными числами. Сначала рынок снизился до 280 323 единиц (-26,5%), в 4 квартале было продано 292 172 единицы (-29,6%). В целом за 2021 год итальянцы приобрели 1,46 млн автомобилей, что на 5,5% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года отмечено падение объемов (-24,8%) до 338 180 экземпляров. В апреле продано 97 339 автомобилей, что на 33,5% меньше, чем в прошлом году. В мае рынок продолжил сокращаться: за месяц продано 121 299 автомобилей (-15,0%). А в целом с начала года объем реализации составил 556 818 шт. (-24,6%).

Лидер рынка - Fiat - показал с начала года снижение продаж на 29,7%, ему принадлежит 14,7% рынка. За ним следует Volkswagen, объемы реализации которого сократились еще больше (-30,4%). Dacia осталась единственной маркой, которая продемонстрировала хоть какой-то рост (+0,5%).

По материалам focus2move

Фото: en.m.wikipedia.org