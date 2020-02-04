Бестселлеры авторынка Китая в 1 квартале 2022 года

Китайский автомобильный рынок является крупнейшим в мире и характеризуется очень низкой концентрацией продаж в топовых моделях. Продажи моделей из ТОП-10 составляет здесь всего 15,8% рынка, на ТОП-50 приходится 46,5%, на ТОП-100 - только 67%.

В первом квартале 2022 года Nissan Sylphy сохранил лидерство, таких автомобилей реализовано 124 тысячи экземпляров (2,2% рынка). За ним следует Wuling Hongguang Mini EV, проданный в количестве 107 тысяч единиц (1,9%). Замыкает подиум Tesla Model Y (+16 строк в рейтинговой таблице; 105 тыс. шт.; доля 1,9%).