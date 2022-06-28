Бестселлеры авторынка Индонезии в 1 квартале 2022 года

В первом квартале 2022 года лидером индонезийского авторынка стала Honda Brio, реализованная в количестве 19 145 экземпляров, ее доля рынка достигла 5,5%. На втором месте - Suzuki Carry Pickup, поднявшийся на 3 позиции в модельном рейтинге (18 435 шт.; 5,3% рынка). Замыкает подиум Toyota Kijang (+3 позиции; 18 097 шт.; 5,2% рынка).

Toyota Avanza опустилась на четвертое место (17 371 шт.; 5% рынка), она опережает Mitsubishi Xpander (-2 строки в рейтинге; 17 146 шт.; доля 4,9%). На шестом месте - Toyota Veloz (+29 строчек в рейтинге; 15 722 шт.; доля 4,5%). Седьмое место занимает предыдущий лидер Daihatsu Gran Max PU (+1 строка; 15 456 шт.; доля 4,5%), за которым следует Toyota Rush, опустившаяся на 4 строки в рейтинговой таблице (15 347 шт.; доля 4,4%).