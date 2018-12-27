Мировой рейтинг автомобильных рынков в 1 квартале 2022 года

В 1 квартале 2022 года в мире было продано почти 16,5 млн автомобилей (-5,8%).

Китай остается ведущим мировым рынком, реализовав в январе-марте 5,6 млн автомобилей (+7,3%). Китайский авторынок единственный в десятке лидеров продемонстрировал в указанный период положительную динамику. На эту страну приходится 34,1% всех мировых продаж автомобилей.

США - на втором месте мирового рейтинга с результатом 2,7 млн экземпляров (-12%), американский авторынок имеет долю в 16,7% от общемирового авторынка.

На третьем месте - Япония (1,1 млн шт.; -16,2%; доля рынка 6,6%), за которой следует Индия (912 тыс. шт.; -3,4%).

Пятое место занимает Германия (577 тыс. шт.; -4,7%), шестое - Великобритания (415 тыс. шт.; -6,1%).

Франция - на седьмом месте, реализовав 363 тысячи автомобилей (-17,1%), на восьмом - Италия, которая поднялась на 2 позиции в рейтинге (337 тыс. шт.; -28,2%).

Южная Корея с объёмом продаж в 335 тысяч - на девятом месте (-11,7%). Замыкает ТОП-10 Бразилия, опустившаяся на 2 позиции (298 тыс. шт. -25,5%).

По материалам focus2move

Фото: militaryarms.ru