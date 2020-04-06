Европейский авторынок в мае 2022 года

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам мая снизились на 12,9% и составили 847941 машину. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательная динамика фиксируется десятый месяц подряд и обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, которые усугубляются начавшимися проблемами с логистикой из-за ситуации на Украине. По итогам пяти месяцев 2022 года реализация автомобилей в Европе составила 4 млн 067 тыс. 661 единицу (-13,5%).

Лидером по реализации автомобилей в мае стала Германия, где было продано 207199 машин (-10,2%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Франция с показателем 126809 машин (-10,1%). Третий результат показала Великобритания – 124397 проданных автомобилей (-20,6%).

Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 121299 машин (-15,1%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), запуск мер по субсидированию покупки экологически чистых машин во второй половине мая позволил несколько смягчить продолжающееся падение продаж, хотя оно по-прежнему измеряется двузначными величинами. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей авторынок в мае снизился на 10,9% и составил 84977 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), это лучший результат с начала года, хотя он все еще примерно на 30% ниже уровня «доковидного» 2019-го.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась с седьмой на девятую строчку европейского рейтинга, пропустив вперед Бельгию и Швецию. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в прошлом месяце составили 24268 единиц (-83,5%).

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в мае продал Volkswagen – 102402 машины (-19,9%). Второе место удерживает Toyota с показателем 65134 автомобиля (+2,9%). Третью строчку занимает Peugeot, реализовавший 55860 машин (-14,4%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз BMW (53892 шт., -14%) и Mercedes-Benz (52351 шт., -7,1%).