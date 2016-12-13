Мировой рейтинг автомобильных марок в 1 квартале 2022 года

В 1 квартале 2022 года Toyota продолжает лидировать по объемам продаж в мировом рейтинге марок, ей принадлежит 11,3% авторынка. Марка реализовала 2,2 млн (-5,4%), такой результат обеспечил ей дальнейшее увеличение отрыва от ближайших преследователей.

Toyota лидирует в мировом рейтинге марок с 2010 года (начало ведения рейтинга). Японцы извлекают выгоду из стратегии концентрации в одной марке самой мощной модельной линейки в мире. В то время как другие производители собрали у себя различные марки, стремясь охватить как можно больше клиентских сегментов, Toyota имеет лишь небольшую диверсификацию в стратегии одной марки (Lexus - в премиум-сегменте и Daihatsu - в сегменте небольших недорогих автомобилей).

Volkswagen на второй позиции мирового рейтинга, он занимает 5,8% рынка, реализовав 1,1 млн автомобилей (-13,7%).

На третьем месте - Honda (1 млн шт.; -5,7%), за нею следуют Hyundai (872 тыс. шт.; -14,7%), и Ford (866 тыс. шт.; -15,7%).

Шестое место - у Nissan (830 тыс. шт.; -17,4%), за ним идет Kia, которая реализовала 673 тысяч автомобилей (-3,6%). Далее следует Chevrolet с результатом 637 тыс. шт. (-20,9%).

На девятой позиции - Tesla. Она единственная в группе лидеров сумела продемонстрировать рост (567 тыс. шт.; +224,6%), при этом поднявшись в рейтинговой таблице сразу на 13 строчек вверх. Замыкает ТОП-10 марок Mercedes (-1 строчка в рейтинге; 517 тыс. шт.; -16%).

По материалам focus2move

Фото: mobillegends.net