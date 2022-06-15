Мировой рейтинг групп автопроизводителей в 1 квартале 2022 года | АВТОСТАТ

Мировой рейтинг групп автопроизводителей в 1 квартале 2022 года

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Toyota

Импорт транспортных средств в Россию в 2022 году
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В 1 квартале 2022 года Toyota Group лидирует на мировом авторынке с долей 13% и объемом в 2,5 млн проданных автомобилей (-6,8%). В последние годы она имела большой глобальный охват, неплохо управляя своим портфелем брендов.

Сохранила свое положение в мировом рейтинге и Volkswagen Group, она на втором месте рейтинговой таблицы с долей рынка 9,8% и проданными 1,9 млн автомобилей (-15,4%).

На третьем месте - альянс Renault Nissan (1,7 млн шт.; -13,5%), за ним следует Hyundai-Kia (1,6 млн шт.; -9,7%).

Пятое место в рейтинге занимает Stellantis (1,6 млн  шт.; -15,4%), далее идет General Motors (1,3 млн шт.), показавшая самое резкое падение в группе лидеров (-19,2%). В последнее десятилетие GM сократил охватываемые территории и бренды.

Honda Motor - на седьмой позиции. Производитель зарегистрировал 1,1 млн новых автомобилей (-6,5%). Далее следуют Ford Group (864 тыс. шт.; -0,4%) и Suzuki (727 тыс. шт.; (-10,1%).

Замыкает ТОП-10 Tesla (+7 строчек в рейтинговой таблице), которая впервые вошла в первую десятку рейтинга (567 тыс. шт.; +224,6%).

По материалам focus2move
Фото: www.zr.ru

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажипроизводствомировой рейтингtoyota

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Комментарии 1
Рустем Асланов

Suzuki на самом деле молодцы, показывают стабильность, даже в такое сложное время. Простоя нет, продажи идут, да и модели новые запускают, молодцы.

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