Российский авторынок в мае 2022 года

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в мае снизились на 83,5% до 24268 машин. По итогам пяти месяцев 2022 года российский авторынок составил 318114 автомобилей (-52%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом месяце снизились на 84% и составили 6012 автомобилей. Второе место по объему продаж сохраняет Kia – реализация 3606 машин (-81%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 2916 проданных автомобилей, что на 82% ниже показателя годичной давности.

Далее следует ГАЗ, чьи дилеры реализовали 1890 легких коммерческих машин (-57%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Renault – автомобили этой марки выбрали 1789 покупателей (-86%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам мая также вошли УАЗ (1302 шт., -41%), Geely (907 шт., -55%), Haval (892 шт., -72%), Skoda (805 шт., -92%) и Volkswagen (579 шт., -94%). Mitsubishi

Самой продаваемой моделью в России по итогам мая остается LADA Granta, чья реализация снизилась на 82% и составила 2305 автомобилей. Второй результат показала LADA Vesta – 1538 проданных машин (-85%). Третье место заняла Kia Rio с показателем 1202 автомобилей, что на 82% меньше по сравнению с прошлым годом.

Лидерство среди моделей SUV вернула Hyundai Creta, разошедшаяся тиражом в 1197 экземпляров (-79%). Совокупные продажи внедорожников LADA Niva Travel и Niva Legend составили 1102 единицы (-82%). Седан Hyundai Solaris Creta выбрали 754 покупателя – на 88% меньше, чем годом ранее. Реализация универсала LADA Largus снизилась на 87% до 642 штук. Внедорожник Renault Duster был продан в количестве 561 единицы (-85%), а Kia Sportage нашел 560 владельцев (-73%). Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз кроссовер Kia Seltos с показателем 502 реализованных машины (-71%).