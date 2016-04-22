Бестселлеры авторынка Италии в 1 квартале 2022 года

В рейтинге самых продаваемых автомобилей в Италии лидируют малые и средние автомобили - из-за удобства их использования в городской среде.

Традиционные узкие улицы итальянских городов и трудности в поисках парковочных мест по-прежнему являются основными причинами для людей, предпочитающих маленькие автомобили. В последнее десятилетие рост средней цены и снижение покупательной способности вынудили еще большую часть населения выбирать недорогие автомобили. Все эти обстоятельства увеличивают продажи таких марок, как Fiat, Dacia, Kia, Hyundai.

В 1 квартале 2022 года самой продаваемой моделью на итальянском рынке остался городской автомобиль Fiat Panda. Реализовав с начала года 29 805 автомобилей, Panda занимает 8,8% рынка.

Lancia Ypsilon - на втором месте (10 768 шт.; доля рынка 3,2%). Далее следует Dacia Sandero, которая закрепилась на третьем месте (+5 позиций в рейтинге; 9 584 шт.; 2,8% рынка).

На четвертом и пятом местах соответственно оказались Ford Puma (+5 позиций; 9 372 шт.; 2,8% рынка) и Citroen C3 (+2 позиции; 8 896 шт.; 2,6% рынка).