Автомобильный рынок Ливана в 1 квартале 2022 года

Автомобильный рынок Ливана поддерживался устойчивой экономикой и был стабильным, несмотря на напряженность в регионе. В период с 2012 по 2016 год продажи автомобилей составляли от 32 до 38 тысяч единиц. В 2017 году сильно вырос спрос на легкие коммерческие автомобили и объемы рынка в целом выросли до 52 120 шт.

В 2018 году авторынок снизился. Продажи падали с самого начала года, сохраняя этот негативный тренд и дальше, исключение составил только третий квартал. В результате после активного роста в 2017 году - в 2018-м рынок упал на 18% до уровня в 39 074 автомобилей.

В 2019 году, согласно данным, опубликованным местной ассоциацией автопроизводителей, ливанский авторынок продолжил падение: за год реализовано 33 747 (-13,6%), и это оказался самый низкий показатель последнего десятилетия.

В 2020 году объемы реализации автомобилей снова упали, теперь уже из-за пандемии COVID-19. Фактически они составили 12 925 шт. (-61,7% по сравнению с 2019 годом).

2021 год начался для рынка страны снова негативно: в первом квартале было продано 2 967 автомобилей (-26,2%), во втором квартале снова отмечено падение (-19,8%) до уровня 3023 шт. В третьем квартале рынок начал очень быстро расти, увеличившись на 47,9% до 3601 шт., в четвертом этот рост продолжился: зарегистрировано 3604 автомобиля (+33%). В целом за 2021 год в Ливане было куплено 13 195 автомобилей, что на 2% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года продажи выросли на 8,2% до 3 210 автомобилей. Если рассматривать эти показатели более детально, стоит отметить, что в феврале объем реализации автомобилей в стране вырос на 45,8%, а в марте - на 8,3% (продано 1135 шт.).

Лидер марочного рейтинга - Toyota - продемонстрировала с начала года снижение продаж на 5,7%, ей принадлежит 26,6% рынка. Далее следует Mitsubishi (+1 позиция в рейтинге), которая в этот период росла чрезвычайно быстро (+ 235,4%). Худшую динамику в группе лидеров показал Nissan (-73,9%).

По материалам focus2move

Фото: otzyv.ru