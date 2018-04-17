Автомобильный рынок Нигерии в 1 квартале 2022 года

До 2014 года авторынок в Нигерии стабильно рос, в конечном итоге достигнув рекорда в 57 тысяч новых автомобилей. Однако в конце 2014 года здесь был введён "План развития нигерийской автомобильной промышленности", по типу бразильского, в котором правительство вместо того, чтобы "приглашать" местных производителей, "заставило" их искать местные компании, желающие войти в "долю".

В первые два последующих года правительство выпустило почти 30 лицензий, однако в 2017 году внутренний авторынок все равно рухнул до объема в 11 743 экземпляров - из-за глубокого экономического кризиса, вызванного падением цен на нефть и слабым внутренним спросом.

В 2018 году продажи автомобилей стали понемногу восстанавливаться - хотя их уровень по-прежнему оставался близок к 20% от объемов 2014 года. За год реализовано 19 545 автомобилей, и первая группа автопроизводителей начала открывать небольшие местные сборочные заводы для поставок на внутренний рынок. Но в 2019 году рынок легких автомобилей снова испытал трудности - после быстрого восстановления, продемонстрированного в предыдущем году, и продажи снизились на 40,3% до 11 663 единиц, что стало вторым худшим показателем за последнее десятилетие.

В последующие годы нигерийский рынок новых легковых автомобилей так и не смог восстановиться из-за серии негативных фактов, которые сильно повлияли на продажи. В 2020 году скромный рост экономики был "убит" совокупными последствиями строгих мер социального дистанцирования и широко распространенных ограничений на поездки из-за COVID-19, свою роль сыграло и падение цен на нефть на международном рынке. В итоге за год в стране реализовано всего 7 451 новый автомобиль (-36,1% по сравнению с 2019 годом).

2021 год начался для нигерийского авторынка тоже негативно: в 1 квартале продано всего 2 600 автомобилей, что на 32,2% меньше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале динамика продаж показала стремительный рост (+339,6%) - но исключительно из-за низких объёмов реализации во 2 квартале 2020 года. Всего за апрель-июнь реализовано только 2 800 автомобилей. В третьем квартале было продано 2 658 экземпляров (+24,9%), а в четвертом - рынок вырос на 116,8%, но в реальности было продано всего 2 385 автомобилей. В целом за 2021 год в Нигерии реализовано 10 443 автомобиля, что на 35,7% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года продажи выросли на 0,8% и составили 2 622 шт. Но если рассматривать эти результаты более детально, отметим, что в феврале рынок вырос на 2,2%, а в марте - всего на 0,1% (до 901 шт.).

Лидер марочного рейтинга - Toyota - продемонстрировала с начала года рост на 2,7%, ей принадлежит 14,3% рынка. Далее следует Tata (-1,7%), лучшую динамику в группе лидеро впоказал Volkswagen (+6,5%).

По материалам focus2move

Фото: ozy.com