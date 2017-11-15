Автомобильный рынок Белоруссии в 1 квартале 2022 года

Белорусский автомобильный рынок сильно зависит от российского авторынка как источника новых автомобилей. Поступления происходят как через официальные, так и через неофициальные каналы дистрибуции. После кризиса 2010 года, когда продажи в стране упали до 12 899 единиц, рынок восстановился на уровне от 25 тысяч до 30 тысяч в период с 2013 по 2017 годы.

Улучшение экономических условий в сочетании с резким сокращением "серого рынка" привело к тому, что официальные регистрации новых автомобилей в 2018 году стали рекордными: 54 549 автомобилей. В 2019 году рынок продолжил расти, несмотря на то, что экономическая ситуация ухудшилась. Было продано 65 099 машин (+23,8%).

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи значительно снизились. Фактически они составили 53 535 единиц, сообщив о падении на 17,8% по сравнению с 2019 годом.

2021 год начался очень негативно для белорусского авторынка: в 1 квартале было реализовано 9 780 машин, что на 40,7% меньше по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Во 2 квартале продажи снова начали расти (+17,1% до 12 522 шт.). В 3 квартале они тоже упали (-14,9% до 11 653 шт.), а в 4 квартале рынок восстановился до 13 618 единиц (+7,5%).

Таким образом, объем реализации в 2021 году составил 47 573 автомобиля, что на 11,1% меньше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года продажи упали на 4,7% и составили 9 324 единицы.

По материалам focus2move

Фото: wiki2.org