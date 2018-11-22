Автомобильный рынок Сирии в 1 квартале 2022 года

Совсем недавно Сирия была крупнейшим автомобильным рынком на Ближнем Востоке. Всего 10 лет назад объём ежегодных продаж составлял 87 500 автомобилей. К сожалению, страна была разрушена гражданской войной и войной с террористами и из-за этого вся экономическая структура рухнула, включая автомобильную промышленность.

В период с 2010 по 2013 год авторынок Сирии потерял более половины своего годового объёма, в 2014 году было продано всего 23 955 автомобилей. "Рекорд со знаком минус" был достигнут в 2017 году, когда рынок потерял 90% от объёма 2010 года, было реализовано 7 978 экземпляров. В 2018 году продажи незначительно выросли (почти до 10 тысяч автомобилей), но в 2019 году они снова снизились. Фактически в 2019 году было приобретено 8 347 единиц (-15,8%).

в 2020 году продажи автомобилей значительно снизились из-за пандемии COVID-19, социальной и политической нестабильности в стране. Фактически они составили 2 941 автомобиль (-64,8%).

2021 год начался для сирийского авторынка тоже весьма негативно: в 1 квартале было продано 404 автомобиля (-66%). Второй квартал из-за чрезвычайно низких продаж во 2 квартале 2020 года, показал большой рост (+261,7%), при этом удалось продать всего 604 автомобиля. В третьем квартале продажи выросли на 68,7% до 636 экземпляров, а в четвертом - упали на 73,6% до 314 экземпляров. В целом за 2021 год в Сирии продано 1 958 автомобилей, что на 33,4% меньше, чем в 2020 году.

В марте 2022 года рынок в стране продолжил резко падать. Фактически за месяц было продано всего 60 автомобилей (-50,4%), а всего с начала года - 263 экземпляра (-34,9%).

Hyundai - единственная марка, которая продаёт автомобили в стране на данный момент.

По материалам focus2move

Фото: turbina.ru