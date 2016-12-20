Автомобильный рынок Ирака в 1 квартале 2022 года

В 2019 году автомобильный рынок в Ираке сохранял впечатляющие темпы роста в течение всех месяцев, и в целом годовой объём продаж составил 79 980 автомобилей (+39,4%).

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи значительно снизились. Фактически они составили 66 591 автомобиль (-16,7%).

2021 год начался позитивно для иракского авторынка: в 1 квартале было продано 18 091 шт. (-9,7%). Во 2 квартале продажи выросли на 155,8% - из-за очень низких объемов реализации во 2 квартале 2020 года, было продано 21 195 автомобилей. В третьем квартале эксперты отметили рост до 24 640 шт. (+39,6%), а в четвертом - началось падение, причем выраженное двузначным числом (-12,4%). За этот период приобретено 21 454 автомобилей. В целом за 2021 год в Ираке куплено 85 380 автомобилей, что на 27,6% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года продажи машин фактически остались на прежнем уровне (+0,8%), продано 18 247 шт. При этом эксперты отметили, что в марте авторынок показал рост (+5,7%), жители страны приобрели 7 455 автомобилей.

Лидер марочного рейтинга - Kia - продемонстрировала снижении продаж на 5,1% с начала года, ей принадлежит 36,1% рынка. За нею следует Toyota (+49,1%). Худшую динамику в группе лидеров показал Hyundai (-73,4%).

По материалам focus2move

Фото: thefunbank.blogspot.com