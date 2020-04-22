Автомобильный рынок Финляндии в 1 квартале 2022 года

Финский авторынок никак не может восстановиться до уровня, который был в докризисном 2008 году. Медленное, но стабильное восстановление продаж началось примерно с 2013 года. Пик в 120 066 реализованных автомобилей был достигнут в 2018 году, благодаря введению программы стимулирования сдачи старых автомобилей на утилизацию (до 2500 евро). Однако, после окончания программы в 2019 году рынок вновь опустился до уровня 114 169 автомобилей (-4,9%).

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи автомобилей в стране значительно снизились. Фактически они составили 96 403 автомобилей (-15,6%).

2021 год начался для финского авторынка с ухода в небольшой "минус": в 1 квартале было продано 27 416 автомобилей (-1,4%). Во 2 квартале реализация автомобилей увеличилась (+50,5%) и составила 27 727 экземпляров. Хорошую динамику эксперты объясняют низким уровнем продаж во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале отмечено падение, которые выразилось двузначным числом (-16,7%), продано всего 21 169 автомобилей. В 4 квартале отрицательный тренд продолжился (-14,1%), объем реализации машин составил 19 499 шт. В целом за 2021 год жители Финляндии приобрели 95 811 автомобилей, что на 1,6% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года автомобильный рынок Финляндии показал падение, и это падение выразилось двузначным числом (-22%), продано 21 392 экземпляров. Если же рассматривать эти показатели более детально, следует отметить, что в феврале рынок снизился на 22,1%, а в марте реализовано всего 7 406 шт (-27,3%).

Лидер марочного рейтинга - Toyota - продемонстрировала снижение продаж на 5,6% с начала года, ей принадлежит 19,5% рынка. Далее следуют Volvo (+3 места, которая потеряла 16,4%. Volkswagen сообщил о худших показателях (-44,3%).

По материалам focus2move

Фото: 1zoom.ru