Европейский авторынок в апреле 2022 года

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам апреля снизились на 20,2% и составили 830447 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательная динамика обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, которые усугубляются начавшимися проблемами с логистикой из-за ситуации на Украине. По итогам четырех месяцев 2022 года реализация автомобилей в Европе составила 3 млн 583 тыс. 587 единиц (-13%).

Лидером по реализации автомобилей в апреле стала Германия, где было продано 180264 машины (-21,5%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Великобритания с показателем 119167 машин (-15,8%). Третий результат показала Франция – 108724 проданных автомобиля (-22,6%). Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 97339 машин (-29,7%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательная динамика, помимо прочего, обусловлена отложенным спросом из-за утвержденных правительством мер по субсидированию покупки экологически чистых машин. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей авторынок в апреле снизился на 12,1% и составил 69111 машин.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на седьмую строчку европейского рейтинга, пропустив вперед Польшу (34882 шт., -13,1%). Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в прошлом месяце составили 32706 единиц (-78,5%).

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в апреле продал Volkswagen – 81362 машины (-33%). Второе место удерживает Toyota с показателем 57150 автомобилей (-6,1%). Третью строчку занимает BMW, реализовавший 51949 машин (-14,7%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Mercedes-Benz (48273 шт., -21,9%) и Kia (47725 шт., +12,5%).