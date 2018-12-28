Автомобильный рынок Норвегии за 1 квартал 2022 года

Норвежский авторынок в последние годы сильно изменился благодаря решению властей повысить продажи автомобилей с нулевым уровнем выбросов и введению среднесрочной политики стимулирования продаж электромобилей (EV) с нулевой фискальной стоимостью. Конечная цена Цена такого автомобиля, включая НДС, стала почти эквивалентна стоимости автомобиля с традиционными двигателями внутреннего сгорания и на альтернативном топливе (AFV). Результатом стала быстрая замена в автопарке страны автомобилей с бензиновыми двигателями на гибридные или электрические.

Норвегия приняла решение прекратить использование автомобилей на ископаемом топливе к 2025 году. Подталкиваемый необходимостью обновления, внутренний рынок рос с 2012 по 2017 гг., установив пять рекордов подряд. Затем он умеренно снизился: в 2018 году - до 149 991 шт., в 2019 году - до 142 381 шт. Несмотря на это снижение, авторынок страны удержал мировое лидерство по продажам "зеленых" автомобилей.

в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, продажи автомобилей в Норвегии упали незначительно, поскольку это был самый эффективный рынок в Европе. Фактически за год было реализовано 141 405 экземпляров, что всего на 0,7% меньше, чем в 2019 году.

2021 год начался для норвежского авторынка позитивно: в 1 квартале было продано 36 309 автомобилей, что на 12,2% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале продажи продолжили расти (+77,3%), объемы достигли 47 621 экземпляра. В 3 квартале рост несколько замедлился (реализовано 44 926 шт.), но положительная динамика сохранилась (+24,4%). В 4 квартале продано 47 420 шт. (+3%). В целом за 2021 год в стране куплено 176 276 автомобилей, что на 24,7% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года продажи машин снизились на 10,9% до 32 342 шт. Если посмотреть на эти результаты более детально, стоит отметить, что в феврале рынок упал на 23,8%, а в марте подрос на 6% (продано 16 238 шт.).

Лидер марочного рейтинга - Tesla - продемонстрировала увеличение продаж на 92,4% с начала года, ей принадлежит 15,7% рынка. Далее следует Audi (+4 позиции в рейтинге), которая тоже вышла "в плюс" (+38,9%). Худшую динамику в группе лидеров показала Toyota (-61%).

По материалам focus2move

Фото: vaielettrico.it