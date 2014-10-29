Автомобильный рынок Израиля в 1 квартале 2022 года

В течение последнего десятилетия авторынок в Израиле понемногу рос, подпитываясь последовательным развитием страны. В 2016 году продажи автомобилей достигли нового рекорда: было продано 286 701 шт. Затем наступил период насыщения, и, несмотря на благоприятную экономическую ситуацию, спрос на машины замедлился, и объемы продаж снижались три года подряд. В 2019 году было продано 253 800 автомобилей.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 интерес к автомобилям упал. Фактически за год было реализовано всего 214 544 экземпляров (-15,5%).

2021 год начался очень позитивно для израильского рынка: в 1 квартале было продано 100 437 автомобилей (+18%). Во 2 квартале наблюдался хороший рост (+144,2%), но эксперты отметили, что такая динамика - исключительно из-за невероятно низких объёмов во втором квартале 2020 года. Было продано 83 354 автомобилей. В третьем квартале реализовано 65 099 автомобилей (+6,3%), а в четвертом - продажи машин выросли на 18,6% (40 391 шт.). В целом за 2021 год в стране куплено 289 281 автомобиль, что на 34,8% больше, чем в 2020 году.

За 1 квартал 2022 года продажи автомобилей упали на 9,9% до 90 489 экземпляров. Если рассматривать результаты этого периода более детально, заметим, что в феврале израильский рынок показал небольшое снижение (-0,8%), а в марте понемного начал расти (+4,1%; 27 794 шт.)

Лидер марочного рейтинга - Hyundai - продемонстрировал увеличение продаж с начала года на 16,4%, ему принадлежит 20,3% рынка. Далее следует Toyota (+6,6%). Самое резкое падение в группе лидеров отмечено у Seat (-68,6%), в рейтинговой таблице он сразу опустился на три позиции вниз.

По материалам focus2move

Фото: aktuweb.com