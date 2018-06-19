Автомобильный рынок Филиппин в 1 квартале 2022 года

Авторынок в Филиппинах в последнее десятилетие процветал, что сделало его одним из трех самых быстрорастущих рынков в мире. Объём продаж автомобилей в стране вырос с 170 827 единиц в 2012 году до рекордных 483 734 единиц в 2017 году. Но затем тренд изменился.

В 2018 году, после тринадцати лет непрерывного роста, здесь был введен новый налог (под названием TRAIN), который повысил цены на все транспортные средства (и топливо). Продажи машин сразу упали до уровня в 413 216 шт. (-11,8%). В 2019 году автомобильный рынок постепенно "переварил" эффект от TRAIN, и общий объём продаж автомобилей деже немного вырос (+3,3%), он составил 418 973 шт.

Поскольку ожидания покупателей в 2020 году уже были негативными (еще до пандемии), из-за низкого экономического роста, COVID-19 просто усугубил кризис. Фактически за год было реализовано только 248 804 автомобилей (-40,6%).

2021 год начался для авторынка Филиппин позитивно: в 1 квартале было продано 75 844 автомобиля (+3,2%). Во 2 квартале продажи показали стремительный рост (+195,3%), но в основном из-за очень низких объёмов во 2 квартале 2020 года. В количественном отношении роста не произошло: реализовано только 68 476 автомобилей. В 3 квартале продажи снизились на 1,7% до 68 284 единиц, а далее последовал "плоский" 4 квартал (-0,1%), когда филиппинцы приобрели 82 496 автомобилей. В целом за 2021 год в стране куплено 295 100 автомобилей, что на 18,7% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года продажи выросли на 11,4% до 85 124 экземпляров. Если посмотреть на результаты этого периода более детально, то можно отметить, что в феврале на этом рынке наблюдался небольшой рост (+2,7%), зато в марте объемы подросли гораздо больше (+38,9%), до 32 235 автомобилей.

Лидер марочного рейтинга - Toyota - продемонстрировала увеличение продаж на 22,5% с начала года, ей принадлежит 43,7% рынка. За нею следует Mitsubishi (-0,4%). Самую впечатляющую динамику в группе лидеров показал MG (+136,6%).

По материалам focus2move

Фото: ru-travel.livejournal.com