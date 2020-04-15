Автомобильный рынок Узбекистана за 1 квартал 2022 года

Из-за огромных импортных пошлин внутренний авторынок Узбекистана полностью контролировался GM Uzbekistan, а для других игроков оставалось лишь незначительное пространство. Однако в 2017 году в стране были предприняты ключевые шаги по либерализации авторынка. Что касается GM Uzbekistan, то его производство автомобилей выросло до 135 471 шт., и была введена новая система продаж.

За последние три года Правительство снизило акциз на транспортные средства на 26%, чтобы нейтрализовать последствия гармонизации стоимости местной валюты с курсом доллара США на "сером рынке". В 2018 году были предприняты новые ключевые шаги по открытию рынка: подконтрольный GM "Узавтосаноат" выкупил 100% акций GM в Асакинском автозаводе.

Продажи автомобилей в 2018 году выросли на 10% до 139 902 автомобилей. Положительный тренд сохранился и в 2019 году, благодаря снижению импортных пошлин и НДС. На предпринятые шаги рынок отреагировал довольно хорошо, продажи росли из-за устойчивого спроса в течение всего года. В 2019 году общий объём авторынка в стране составил 190 164 шт. (+3,5%).

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 объём продаж снизился до 173 756 автомобилей (-8,6%).

2021 год начался для авторынка Узбекистана негативно: в 1 квартале реализовано всего 43 256 экземпляров (-42,2%). Во 2 квартале объемы продаж продолжили падение (63 164 шт.; -13,3%). В 3 квартале они снизились на 22,8% до 59 160 шт., а в 4 квартале - на 35,9% до 42 613 шт. В целом за 2021 год в Узбекистане куплено 208 149 автомобилей, что на 28,4% меньше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года на этом авторынке снова отмечено падение (-8,6%; 39 517 шт.). Если рассматривать результаты этого периода более детально, стоит отметить, что в феврале здесь наблюдалось снижение объемов продаж на 12,6%. В марте рынок упал на 10,4% до 17 766 шт.

Лидер марочного рейтинга - Chevrolet - продемонстрировал снижение продаж на 38,2%, тем не менее, ему по-прежнему принадлежит солидная доля этого рынка (66,6%). За ним следует Daewoo, которая показала рост объемов реализации на 52,2%. Худшие результаты в группе лидеров - у бренда Hyundai (-57,9%).

По материалам focus2move

Фото: autostat.ru