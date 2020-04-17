Автомобильный рынок Ирана в 1 квартале 2022 года

После восстановления иранского авторынка, о котором сообщалось в период с 2014 по 2017 гг., когда продажи автомобилей удвоились до 1,3 млн единиц, с 2018 года объемы реализации стали падать.

Согласно данным, опубликованным иранским Национальным бюро статистики, в 2018 году продажи легковых автомобилей (местное производство плюс импорт) составили 1 194 505 единиц (-23,1%), и это падение еще больше увеличилось в 2019 году, когда из-за санкций прекратился импорт. По итогам этого года зафиксировано просто огромное падение продаж. Реализовано всего 750 867 автомобилей, что на 37,1% меньше результата предыдущего года.

В 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, эксперты отметили рост объемов (+8,7%), было продано 816 497 автомобилей.

2021 год начался для иранского авторынка несколько негативно: в 1 квартале куплено 236 061 шт. (-2%), во 2 квартале отмечен рост (+14,5%; 204 900 шт.), обусловленный в большей степени низкими показателями во 2 квартале 2020 года. В 3 квартале торговля автомобилями снова ушла "в минус" (-1,1%; 234 604 шт.). В 4 квартале зафиксировано еще большее падение (-6,6%; 232 042 шт.). В целом за 2021 год в стране куплено 907 607 автомобилей, что на 0,2% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года продажи машин выросли на 15,4% до 272 437 экземпляров. Если посмотреть на эти результаты более детально, то стоит отметить, что в феврале иранский авторынок упал на 22,2%, зато в марте вырос сразу на 73,7% (108 539 шт.)

Новый лидер марочного рейтинга - Saipa - продемонстрировал с начала года рост продаж автомобилей на 100,9%, ему принадлежит 45,1% доли рынка. Прежний лидер - Peugeot - показал худшие результаты в десятке лидеров (-40,4%). Лучшая динамика за этот период в ТОП-10 - у Iran Khodro (+352,9%).

По материалам focus2move

Фото: ru-travel.livejournal.com