Автомобильный рынок Аргентины за 1 квартал 2022 года

В последние десятилетия аргентинский авторынок был волатилен: периоды роста сменялись падением и последующим восстановлением. Рекорд продаж был установлен в 2013 году, когда было реализовано 923 тысячи автомобилей. В 2015 году рынок упал до 630 тысяч автомобилей, после чего начался процесс быстрого восстановления.

Это восстановление было обусловлено реализацией нового национального автомобильного плана, введённого премьер-министром страны. Он назывался "План миллиона" и был направлен на удвоение занятости в секторе за 5 лет, на рост экспорта и внутреннего спроса. Новое правительство Макри изменило экономическую политику, дало новые ожидания, а затем стимулировало автомобильный сектор, который активно рос как в 2016, так и в 2017 году. В 2017-м рынок достиг второго лучшего результата за всю свою историю - 892 739 автомобилей (+29,8%).

Однако в последующие три года рынок вновь начал падать. Так, в 2017 году продажи машин упали на 11,5%, а в 2019 году - по спросу на новые автомобили ударил экономический кризис и рынок падал в течение всего года. Таким образом, годовой результат оказался ниже полумиллиона единиц, и это было худшим показателем за последние 15 лет. На продажи в 2020 году сильно повлияла пандемия COVID-19, затронувшая все секторы экономики страны. Фактически за год в Аргентине было продано всего 338 945 автомобилей (-22,7%).

2021 год начался позитивно для аргентинского рынка: в 1 квартале было продано 116 170 автомобилей, что на 29,6% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Во 2 квартале продажи продолжили расти (+49,3%; 92 014 шт.). В 3 квартале объемы реализации почти не изменились (-0,2%; 95 186 шт.), а в четвертом - они упали на 1,2% до 91 206 шт. В целом за 2021 год объем авторынка в стране составил 394 576 единиц, что на 16,4% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года продажи автомобилей снизились на 8,3% до 106 486 шт. Если рассматривать полученные результаты более детально, отметим, что в феврале рынок упал на 4%, в марте - на 6,3% до 34 302 шт.

Лидер марочного рейтинга - Toyota - продемонстрировала снижение реализации автомобилей на 11,1% с начала года, ей принадлежит 19,5% рынка. Далее следует Fiat (+1 позиция в рейтинге), который нарастил продажи на 14,2%. Худшую динамику в группе лидеров показал Volkswagen (-49,3%).

По материалам focus2move

Фото: fotokto.ru