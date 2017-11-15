Автомобильный рынок Индонезии за 1 квартал 2022 года

Индонезийский авторынок активно рос в 2010-2013 гг., когда он в течение четырех лет каждый год ставил по очередному рекорду и почти удвоил свой объём, превысив "волшебную планку" в 1 млн экземпляров. Результат 2013 года был 1,22 млн проданных автомобилей. Однако уже в 2015 году объемы реализации снизились до 1 031 808 шт. (-14,5%).

В 2016 году здесь был зафиксирован результат в 1,074 млн шт. (с учетом грузовых машин и автобусов). Такое умеренное восстановление сохранилось и в 2017 году. В 2018 году рынок практически не рос, продано 1 140 349 автомобилей. По результатам 2019 года эксперты зафиксировали отрицательный тренд: годовой объём продаж составил 1 079 474 шт. (-5,3%).

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи упали еще больше. Фактически реализовано 582 298 автомобилей, что на 46,1% меньше, чем в 2019 году.

2021 год начался для индонезийского авторынка тоже негативно: в 1 квартале продано 178 451 шт. (-24,5% по сравнению с 1 кварталом 2020 года). Во 2 квартале продажи начали расти чрезвычайно быстро из-за очень низких результатов во 2 квартале 2020 года. Продано 209 439 автомобилей (+771%). В 3 квартале быстрый рост был продолжен (212 498 шт.; +100,6%), а в 4 квартале продажи увеличились на 21,8% до 262 984 шт. В целом за 2021 год в стране было куплено 863 372 автомобиля, что на 48,3% больше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года продажи машин выросли на 41,1% до 263 826 шт. Если посмотреть на результаты января-марта более детально, стоит отметить, что в феврале на авторынке Индонезии был зафиксирован рост (+65,1%), в марте положительный тренд сохранился (+16%; 98 536 шт.)

Лидер марочного рейтинга - Toyota - продемонстрировала с начала года хороший рост продаж (+49,4%), ей принадлежит 30,7% рынка. Далее следует Daihatsu, которая увеличила объемы реализации своих автомобилей на 67,7%. Лучшую динамику в группе лидеров показал Hyundai, его продажи выросли значительно, этот рост выразился четырехзначным числом.

По материалам focus2move

Фото: theepochtimes.com